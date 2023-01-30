Для стимулирования производства молока в Татарстане увеличат субсидии на 112 млн рублей

В Татарстане в этом году для стимулирования производства молока объем субсидий увеличат на 112 млн рублей по сравнению с прошлым годом. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

«В 2023 году по производству молока предусмотрено 1 млрд 279 млн рублей субсидий, софинансируемых из федерального бюджета», – рассказали в министерстве.

Кроме того, на поддержку племенного животноводства запланировано 1 млрд 289 млн рублей, из них 1 млрд 113 млн рублей – на племподдержку крупного рогатого скота.