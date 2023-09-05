Для стадиона «Ак Барс Арена» приобретут компьютеры почти за миллион рублей

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Для казанского стадиона «Ак Барс Арена» предполагается приобрести компьютерное оборудование более чем за 950 тыс. рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Речь идет о покупке десяти тайваньских моноблоков Prittec A24 и десяти китайских многофункциональных офисных устройств m6500w, объединяющих принтер, сканер и ксерокс, а также комплектов необходимых гаджетов.

АО «Казань Арена» направит на закупку персональных компьютеров средства, полученные по договору доверительного управления.

Подача заявок завершится 8 сентября, подрядчик будет определен 11 сентября. Доставить компьютерную технику на стадион он должен будет в течение 15 дней с момента заключения договора.