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Для стадиона «Ак Барс Арена» приобретут компьютеры почти за миллион рублей
Для казанского стадиона «Ак Барс Арена» предполагается приобрести компьютерное оборудование более чем за 950 тыс. рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.
Речь идет о покупке десяти тайваньских моноблоков Prittec A24 и десяти китайских многофункциональных офисных устройств m6500w, объединяющих принтер, сканер и ксерокс, а также комплектов необходимых гаджетов.
АО «Казань Арена» направит на закупку персональных компьютеров средства, полученные по договору доверительного управления.
Подача заявок завершится 8 сентября, подрядчик будет определен 11 сентября. Доставить компьютерную технику на стадион он должен будет в течение 15 дней с момента заключения договора.
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