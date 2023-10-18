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Новости Татарстана и Казани
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Для спортшкол Казани по нацпроекту приобрели новые каноэ, лыжные тренажеры и мячи
Восемь спортивных школ столицы Татарстана получили новое оборудование и инвентарь. Их закупили по национальному проекту «Демография» в рамках региональной программы «Спорт — норма жизни», сообщает пресс-служба мэрии Казани.
В частности, для спортшколы олимпийского резерва по гребным видам спорта приобрели три лодки-каноэ, подушки к ним и эргометр, пояснили в городском Комитете физической культуры и спорта.
Школа «Тасма» в свою очередь получила 90 новых татами, борцовские манекены весом 45 и 50 килограммов, скамьи для жима штанги лежа, турники, гимнастические стенки и канаты.
В «Ракету» поступили более 30 гантелей, 18 борцовских манекенов и семь канатов. «Трудовым резервам» же достались 12 футбольных и 10 баскетбольных мячей, 20 медболов и шесть пар лезвий для коньков.
Кроме того, в ФСО «Центральный» поступило новое оборудование для спортивной гимнастики: брусья, бревна, скамьи и конь.
Помимо этого, для «Идели» закупили два гимнастических ковра, для «Авиатора» — легкоатлетические барьеры, гантели, 50 мячей для метания и 30 медболов, для «Дельты» — три лыжных тренажера.
Всего в Казани работают 18 муниципальных спортивных школ, где занимаются почти 17 тыс. детей. Тренировки по 45 видам спорта организованы на спортивных объектах города.
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