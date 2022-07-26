Для «созвезденцев» в Крым отправлен «десант» культурных деятелей Татарстана

В детском оздоровительном лагере «Сатера» крымского города Алушта проходит летняя творческая смена ежегодного открытого республиканского молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». Лауреаты и победители этого года не только занимаются активным отдыхом, но и вовлечены в образовательную часть насыщенной программы, а также дают концерты для жителей Крыма.

Для повышения исполнительского профессионализма юных дарований Татарстана в Крыму находятся деятели культуры, которые проводят с детьми мастер-классы. Проводятся как совместные занятия, так и индивидуальные уроки.

Своим мастерством делятся народная артистка России и Татарстана, профессор Казанской консерватории имени Жиганова Зиля Сунгатуллина, заслуженный деятель искусств Татарстана и Крыма, лауреат премии Правительства РФ в области культуры, генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов, заслуженная артистка РФ, народная артистка РТ, главный балетмейстер Государственного ансамбля песни и танца РТ Раиля Гарипова, заслуженный деятель искусств РТ, редактор отдела культуры телекомпании «Эфир» Дмитрий Пивоваров, заслуженный артист Татарстана и Крыма, художественный руководитель арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Платонов и другие.

Своим опытом также делятся педагоги-вожатые — победители фестивального движения прошлых лет, воспитанники Российского института театрального искусства — ГИТИСа, а также артисты Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык».

«На большом концерте в городе-герое Севастополе у меня стоял ком в горле. Эти дети настолько искренне поют как патриотические песни, так и песни народов, населяющих нашу республику! Они чувствуют стиль каждой песни — и это, пожалуй, самое большое достижение юных талантов Татарстана», — поделилась мнением Зиля Сунгатуллина.

По словам Сунгатуллиной, с полной самоотдачей ребята выкладываются на мастер-классах, впитывая каждое слово наставников.

«Хочется, чтобы ребята чаще заглядывали в ноты, бережнее относились к неприкосновенной мелодии. А вот на мелизматике можно дать свободу творчеству. Я заметила и некоторую зажатость исполнителей во время отыгрышей. Ребята не знают, что в этот момент делать. Нужно всегда быть хозяином сцены и свободно двигаться в такт музыке, следовать за ней. Работе над этим мы уделили отдельное время», — добавила Зиля Сунгатуллина.

Педагогам вокалистов, некоторые из которых также находятся на летней смене, Зиля Сунгатуллина посоветовала внимательнее относиться к подбору репертуара. «Иногда завышается программа, и дети раньше времени зажимают мышцы шеи. Самым мудрым подходом будет идти к сложному от простого. Также важно подбирать репертуар под темперамент ребенка», — подчеркнула специалист.

Творческая летняя смена продлится до 30 июля. В общей сложности на смене находится 210 лауреатов и победителей фестиваля из 24 муниципалитетов Татарстана.

За это время «созвезденцы» уже дали большие концерты в международном детском центре «Артек», а также в городе-герое Севастополе для ветеранов Черноморского флота России, военнослужащих, их семей и представителей культурной общественности города.