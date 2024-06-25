«Для солдат ничего не жалко»: дети из Татарстана купили УАЗ для бойцов СВО

Фото: предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Дети волонтеров группы «Благо» из села Благодатное Нижнекамского района потратили свои накопленные деньги на покупку машины УАЗ для нужд военных на СВО. Ребята планировали обустроить для себя детскую площадку, однако поменяли планы и решили помочь с приобретением автомобиля.

«Мы копили на детскую площадку, но услышали вечером разговор, что солдатам нужна машина. Мы предложили маме и папе купить эту машину на наши деньги <…> Копили долго. Для солдат ничего не жалко, чтобы только защитили нашу Родину», – рассказали ребята.

Дети активно помогали родителям с гуманитарным грузом и ранее – делали свечи, рисовали солдатам рисунки. В этот раз в зону специальной военной операции они отправят совсем «не детскую» помощь. УАЗ для военных удалось приобрести по хорошей цене, его немного подремонтировали – заменили расходники, поставили удобные сиденья. Предстоит еще поставить антидроновую сетку и перекрасить его.

Фото: предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Группа волонтеров «Благо» из села Благодатное регулярно помогает бойцам на фронте необходимыми вещами. Всего в ней около 200 участников – неравнодушных жителей Нижнекамского района. Ранее они уже отправили военным две печи, сейчас же вместе с УАЗом в зону специальной военной операции отправятся еще два мотоцикла.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой