Для снижения числа ДТП с дикими животными в РТ внедрят акустико-оптическую систему

За прошлый год число дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных в Татарстане выросло на 20% по сравнению с предыдущим. Чтобы остановить рост числа таких аварий, в регионе планируется внедрить инновационную акустико-оптическую систему «Экотор». Об этом сообщил сегодня председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков на итоговом заседании коллегии ведомства в Казани.

«С ростом численности животных и увеличением антропогенной нагрузки число ДТП с участием диких животных возросло на 20% по сравнению с прошлым годом. ДТП создают угрозу не только объектам животного мира, но и жизни и здоровью граждан. К решению данной проблемы мы подходим комплексно. Наряду с установкой дорожных знаков, ограждений и строительством экодуков (мосты или тоннели для перехода животных через дороги — прим. Т-и) предлагаем предусмотреть альтернативные меры», — заметил докладчик.

Речь идет о внедрении инновационной технологии — акустико-оптической системы, разработанной Научно-исследовательским институтом прикладной акустики из Санкт-Петербурга. Она включает блок видеоконтроля и распознавания и блок дальнего акустического обнаружения на большой по масштабу территории, анализирует полученные данные и при необходимости включает сигналы отпугивания диких животных.

Таким образом, с помощью этой системы возможно сократить количество ДТП с участием диких животных и повысить безопасность людей. Специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам анализируют возможную эффективность внедрения этой системы.