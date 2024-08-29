Для слабовидящих в Татарстане создали 5,5 тыс. трафаретов для голосования

Фото: Динара Прокопьева, «Татар-информ»

Для слабовидящих и незрячих людей в Татарстане создали свыше 5,5 тыс. трафаретов, которые помогут проголосовать на избирательных участках без посторонней помощи. Об этом рассказал директор «Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих» Татарстана Идрис Хаертдинов.

«Было изготовлено более 5,5 тыс. трафаретов. Половина для партийных списков, половина для одномандатников. Трафареты будут размещены во всех участках, чтобы незрячий смог без чужой помощи проголосовать в любом месте», – пояснил Хаертдинов.

Трафарет представляет из себя уголок из специальной плотной бумаги для печати по Брайлю. Незрячие избиратели могут поместить незаполненный бюллетень в трафарет, после чего на ощупь найти ячейку, чтобы поставить в ней галочку напротив выбранного кандидата.

Для удобства инвалидов-колясочников на избирательных участках предусмотрены более широкие кабинке со столиком, опущенным ниже обычного уровня.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.