Для слабовидящих на двух предприятиях Татарстана пройдут радиопередачи о выборах

Информационные радиопередачи о выборах Президента России выйдут в марте на двух предприятиях Татарстана в рамках проекта «Незрячий избиратель». Об этом сегодня сообщила «Татар-информу» заведующая методическим отделом Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих, куратор проекта «Незрячий избиратель» Гелюся Закирова.

«Проект „Незрячий избиратель“ разработан в 2009 году и поддержан ЦИК Татарстана. Программа реализуется по нескольким направлениям: повышение электоральной ответственности, информационные мероприятия, а также создание доступной среды. Так, в дни выборов мы проверяем избирательные участки. Смотрим, есть ли на них специальные трафареты со шрифтом Брайиля», — рассказала она.

Перед выборами на радиоузлах предприятий, где работают инвалиды по зрению, а это казанское предприятие «Электроконтакт» и ООО «ЕлабугаУкупрПласт», сотрудники библиотеки проведут «информационные часы» для избирателей. Кроме того, информационная встреча пройдет в здании самой Республиканской библиотеки для слепых и слабовидящих.

«На сайте библиотеки и в социальных пабликах ведется активная разъяснительная работа, также проводятся мероприятия по повышению правовой культуры молодых избирателей с ограниченными возможностями», — добавила собеседница агентства.

По словам Закировой, среди молодых людей с инвалидностью по зрению весьма популярны творческий конкурс «Мы граждане России» и интеллектуальные игры по избирательному праву.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).