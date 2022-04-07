Для школьников Татарстана в ИТ-парке проведут прямой эфир с топовыми блогерами

Для учащихся классов с 6-го по 11-й из более чем тысячи школ Татарстана ИТ-парк и топовые блогеры республики организуют прямой эфир. Он окажется приурочен ко Дню рождения Рунета и Году цифровизации. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

На мероприятии с приветственным словом выступит министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин. После этого в режиме онлайн школьники смогут задать вопросы лидерам мнений республики, победителям конкурса «Повелители лайков» от журнала Enter.

Гости расскажут, как медиасфера изменила их жизнь, а также примут участие в познавательной викторине.

В ходе прямого эфира организаторы также расскажут об условиях проведения президентского конкурса школьных проектов «Дай 5!».

Стать участником эфира может каждый. Для этого необходимо присоединиться к трансляции на официальной странице ИТ-парка в социальной сети «ВКонтакте».