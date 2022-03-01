Для школьников Татарстана проведут уроки по цифровой грамотности в интернете

В казанском лицее №35 для школьников 2 марта проведут специальный урок цифровой грамотности. О безопасности в интернете учащимся расскажет заместитель директора по инновациям IТ-парка Казани Мансур Низамов, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Одна из актуальных задач — создание безопасной и благоприятной цифровой среды для детей. В течение недели для школьников Татарстана пройдут уроки цифровой грамотности. Учащимся расскажут, что такое безопасность в интернете, какие существуют угрозы, как нужно защищать персональные данные и личные аккаунты, для чего нужны антивирусы, что такое кибербуллинг», — отметили в министерстве.

Акция организована в рамках реализации хартии «Цифровая этика детства» и проведения Года цифровизации в Татарстане.

Хартия «Цифровая этика детства» — платформа и руководство к действию для организаций, компаний и объединений, работающих с детьми. Она была подписана 29 ноября прошлого года членами Альянса по защите детей в цифровой среде.

Документ содержит ценностные ориентиры и правила поведения, призванные, по мнению подписантов, объединить представителей общественности, государства, профессионального сообщества и скоординировать их усилия по обеспечению благоприятной и безопасной для детей цифровой среды.