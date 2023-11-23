Для школьников Татарстана прошли бесплатные семинары по предпринимательскому делу

Обучающие семинары в рамках второго этапа республиканской программы «Школьный бизнес-старт», направленные на развитие предпринимательских навыков и компетенций у школьников, прошли на площадках образовательных учреждений, а для ста школьников из отдаленных районов — в Молодежном центре «Волга».

Всего в 2023-м году в «Школьном бизнес-старте», реализуемом в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», принимают участие более 11 тысяч детей из 28 районов республики. В результате 600 учеников средней школы, которые наиболее успешно себя проявили, перешли в следующий тур бизнес-проектирование. Это школьники из Казани, Набережных Челнов, а также из сел и малых городов республики.

В процессе обучения детей принимают непосредственное участие успешные предприниматели. Также содействие оказывают педагоги образовательных учреждений, которые сопровождают учащихся на всех этапах «Школьного бизнес-старта».

По итогам проведения семинаров команды школьников презентовали собственные бизнес-проекты. По оценке экспертов-предпринимателей, принимавших непосредственное участие в их обучении, все представленные без исключения проекты были выполнены на профессиональном уровне: от поиска бизнес-идеи до ее возможного практического воплощения.

Так, команда из Многопрофильной полилингвальной гимназии №180 представила платформу для поиска работы среди подростков, а из школы №39 — проект «Шаг вперёд» для организации репетиторства. Ребята из Малошильнинской школы предложили открыть «Котокафе», а из Бавлинской школы №2 — изготавливать свечи из натуральных составов. Ученики из Агрыза придумали свой проект по проведению тематических мастер-классов, школьники из Нурлатского района предложили создавать тематические футболки, воспитанники Свияжской школы — украшения из холодного фарфора, из Аксубаевской школы №2 — разработали проект «Сказочная пряжа» по изготовлению вязаных изделий, Буинские школьники — по созданию экологического веника из бывших в употреблении пластиковых бутылок. Очень интересные проекты также презентовали команды из наукогорода Школа Иннополис и Высокогорской школы №3.

Заключительным этапом программы станут новогодняя благотворительная школьная ярмарка, и чемпионат бизнес-кейсов, который пройдет в феврале 2024 года. Принять участие смогут те, кто успешно прошел предыдущий этап. Финальный слет школьных бизнес-компаний намечен на апрель будущего года.

«Ребята, которые участвуют в "Школьном бизнес-старте", получают бесплатно такие знания, которые сегодня за немалые деньги дают в международных бизнес-школах. На семинарах наставники, которые являются действующими предпринимателями, рассказывали детям о налогах, себестоимости продукции, как прорабатывать маркетинговую стратегию, стратегию руководителя. Они учили строить команды, показывали, как нужно продвигать свою продукцию, как найти бизнес-идею. Также школьники изучали методы креативного мышления и мозгового штурма. При этом в программу заложено не только обучение предпринимательским навыкам, но и ораторскому искусству, мастерству презентации на сцене, умению преподнести свой бизнес-проект инвестору, используя эмоциональные и рациональные аргументы. Благодаря всесторонней поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан, татарстанские школьники имеют уникальную возможность бесплатно обучаться предпринимательскому делу и финансовой грамотности», — рассказала Елена Тихонова руководитель проекта «Школьный бизнес-старт».

Напомним, программа «Школьный бизнес-старт» реализуется при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан, Центра «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан и Министерства экономики Республики Татарстан в рамках реализации национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Современная школа».