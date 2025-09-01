Для школьников Лисичанска и Рубежного учебный год начался с поздравлений от Татарстана

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Сегодня, в День знаний, в школах Лисичанска и Рубежного снова зазвучали звонки и голоса учеников. С началом нового учебного года жителей подшефных Татарстану городов поздравил вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин.

«1 Сентября – это праздник надежд и новых свершений. Для школьников он открывает дорогу к открытиям и успехам, для педагогов – возможность делиться опытом и знаниями, для родителей – радость за своих детей. Пусть этот учебный год будет плодотворным, наполненным радостными событиями, дружбой и уверенностью в будущем», – отметил он.

Аглиуллин подчеркнул, что Татарстан последовательно помогает подшефным территориям восстанавливать социальную инфраструктуру.

«В Лисичанске уже восстановлены три школы, в Рубежном завершен капитальный ремонт школы №2. Сейчас продолжается оснащение оборудованием и мебелью. Мы делаем всё, чтобы школьные классы снова наполнялись светом, теплом и атмосферой настоящего праздника знаний», – сказал вице-премьер РТ.