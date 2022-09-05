В Казани открылись пять школ после капитального ремонта

1 сентября после капитального ремонта в Казани открылось пять образовательных учреждений: гимназия №18, школы №143, 173, лицей №131 и прогимназия 360. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов.

«Площадь здания гимназии №18 увеличилась в четыре раза. Для учащихся был возведен новый учебный корпус: также здесь появились школьный ресторан, просторные коридоры и рекреация, современные учебные классы, тематические зоны, спортивный и актовые залы», — отметил он.

Помимо этого, в столице республики продолжается строительство двух новых школ на улице Рауиса Гареева и в жилом комплексе «Столичный», которые возводятся за счет федеральных программ и национальных проектов.

В общей сложности в Казани в этом году в школу пошли 165 тыс. школьников, из них 20 тыс. первоклассников.