Для школьников Казани, которые мечтают стать врачами, открыли медицинский лагерь

Впервые в Татарстане запустили смену медицинского лагеря для казанских школьников, которые учатся в медклассах и хотят стать врачами. Об этом «Татар-информу» рассказал заместитель министра здравоохранения республики, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Медицинские классы открыты в трех школах Казани. Там ученики больше занимаются биологией и химией, даже проходят медицинскую практику.

Этим ребятам предложили отправиться на осенние каникулы в лагерь в Зеленодольском районе. Для 38 школьников 8-11 классов подготовили семидневный интенсив: встречи с профессионалами медицинской службы республики, интерактивы и подготовка групповых проектов.

С ребятами уже пообщались медики станции скорой медицинской помощи Казани. Они приехали на скорой, показали, что есть в машине, как работает связь со станцией, научили детей оказывать первую помощь.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранеия Казани

Еще одна беседа состоялась с главным акушером-гинекологом горздрава Казани Ларисой Фаткуллиной. Школьники общались с врачом два с половиной часа и не хотели отпускать, признался начальник Управления здравоохранения Казани, – настолько им было интересно.

Впереди встречи с главным токсикологом республики Алией Насибуллиной, главным терапевтом Минздрава Татарстана Дианой Абдулганиевой, пресс-службой горздрава и замминистром Владимиром Жаворонковым.

«Создавая этот лагерь, мы преследуем несколько целей. Первая цель – это лояльность к медицине как к будущему месту работы. Вторая цель – формирование горизонтальных связей между учащимися этих школ – мы надеемся, что эти дети между собой в лагере перезнакомятся, передружатся, делая совместный проект. При поступлении в медицинский вуз они будут составлять костяк с нужными ценностями и правильной корпоративной культурой», – отметил Владимир Жаворонков.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранеия Казани

Жаворонков уверен, что в медицину должны приходить люди по призванию, система здравоохранения должна правильно работать с должной эмпатией и эффективностью. Именно эти принципы усвоят ребята, находясь в лагере.

«Детям дается возможность в группах по 8 человек подготовить проект. Они самые разные, например, модель идеальной больницы или здорового города. Мы стараемся делать так, чтобы наши дети размышляли, в группах у них была коммуникация, чтобы они между собой спорили, дружили и в итоге вышли к какому-то результату. Но нам он не так важен, сколько возможность научить детей работать в группе единомышленников, обремененными едиными ценностями», – добавил замминистра.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранеия Казани

В горздраве планируют проводить такие медицинские смены регулярно, причем в будущем необязательно привлекать именно учеников медицинских классов.

«Мы задумываемся сделать для детей свой медицинский лагерь. Не просто проводить тематические смены в месте, которое не сильно подходит для медицины, а реконструировать какой-нибудь старый советский лагерь. Планируем предусмотреть новое место детского отдыха таким образом, чтобы медицина сквозила из каждого корпуса и уголка. Чтобы наши дети все больше и больше зажигались врачеванием, формировали новую реальность и меняли систему здравоохранения изнутри к лучшему», – заключил он.