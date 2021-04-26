Для школьников и студентов Татарстана открылся уникальный музей «Поезд Победы»

В Казани сегодня начала работу экспозиция «Поезд Победы», посвященная Великой Отечественной войне. Поезд-музей будет открыт два дня для школьников и студентов со всего Татарстана.

«Изначально планировалось направить поезд по городам-героям. Этому направлению очень повезло. Перед 9 Мая поезд нужно было прокатать, чтобы он в День Победы был в Москве. И предполагается, что к 22 июня он прибудет в Беларусь. Там будет презентован новый вагон — „Брест“. А из Казани поезд отправится в Чебоксары», — рассказала Александра Никулина, администратор одного из организаторов проекта — медиагруппы «Красный квадрат».

По ее словам, реализация проекта началась в октябре прошлого года. Тогда поезд начал свое путешествие по России с Белорусского вокзала. За это время музей посетили около 70 тыс. человек, а маршрут прошел через 29 городов 20 российских регионов.

«Уникальность проекта в том, что этот поезд работает не как стандартный музей. Заходящим в вагоны все разрешается трогать, близко смотреть. Представлены настоящие вещи военного времени. Экспозиция дополняется, появляются новые предметы», — отметила Никулина.

«Поезд Победы» — это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в подвижном составе, осуществляющем движение. Маршрут по «Поезду Победы» — это переход от одного «эпизода» к другому. В частности, представлена экспозиция, посвященная предвоенным годам, Великой Отечественной войне, Победе — всего 12 тем и 150 скульптур героев, у каждого из которых свой уникальный образ. На сегодня в музеях мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре.

Экспозиция уникальна еще и своим мультимедийным сопровождением — более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. Здесь используются объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, датчики присутствия, голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности, киносъемка исторических реконструкций, трехмерная компьютерная графика с моделями военной техники. Для каждой зоны музея специально написана своя музыка.

Экскурсовода в поезде-музее заменяет аудиогид. Таким образом, экскурсия дополняется уникальным рассказом машиниста Лидии, которая считается собирательным образом поколения военных лет. Советская девушка делится воспоминаниями, семейной историей. Вместе с Лидией посетители «проходят» путь от Гомеля до Москвы, от Сталинграда до Берлина. Прототипом героини стала Елена Чухнюк — машинист паровозной колонны, возившая в период Великой Отечественной войны воинские эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта, а голосом Лидии говорит заслуженная артистка России Екатерина Гусева.

«Поезд Победы» — масштабный историко-просветительский проект, созданный в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и проведения Года памяти и славы в России. Проект вошел в план основных мероприятий по проведению в нашей стране Года науки и технологий в 2021 году.