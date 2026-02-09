news_header_top
Общество 9 февраля 2026 12:44

Для школ в РФ подготовят единые учебники по истории с 5 по 11 класс в 2026 году

Единую линейку учебников по истории для школьников с 5 по 11 класс планируется подготовить к 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, согласно РИА Новости.

По его словам, в следующем учебном году будет введена типизированная литература по истории для всех классов средней и старшей школы, а также по обществознанию для 9-10 классов. С 2028 года единый учебник по обществознанию появится и для 11 класса. Параллельно ведётся работа по созданию таких же учебников для естественно-научных предметов, русского языка и литературы, добавил глава ведомства в ходе заседания комитета Госдумы по просвещению.

#Школа #учебники #минпросвещения рф
