Для школ в РФ подготовят единые учебники по истории с 5 по 11 класс в 2026 году

Единую линейку учебников по истории для школьников с 5 по 11 класс планируется подготовить к 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, согласно РИА Новости.

По его словам, в следующем учебном году будет введена типизированная литература по истории для всех классов средней и старшей школы, а также по обществознанию для 9-10 классов. С 2028 года единый учебник по обществознанию появится и для 11 класса. Параллельно ведётся работа по созданию таких же учебников для естественно-научных предметов, русского языка и литературы, добавил глава ведомства в ходе заседания комитета Госдумы по просвещению.