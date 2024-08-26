Для школ и колледжей РТ закупили технику и оборудование на 2 млрд рублей

В преддверии нового учебного года в школы и учреждения среднего профессионального образования закупаются техника и оборудование. Заключены контракты более чем на 2 млрд рублей, сообщил в прямом эфире руководитель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов. Трансляция велась Центром управления регионом.

«Среди них более 20 закупок инвентаря для республиканских учреждений СПО. В новом учебном году там появится новые цифровая техника, обновится мебель», — перечислил он.

Также для образовательных учреждений закуплены тракторы и грузовики. Их будут использовать при проведении практических занятий. В настоящее время также приобретается все необходимое для занятий по изготовлению и пилотированию БПЛА.

Еще около 1 млрд рублей направлено на закупки для организации питания в детских садах.

Зиатдинов напомнил, что в республике создан региональный реестр недобросовестных поставщиков. Его работа позволяет выявить нарушения в части прозрачности госконтрактов. При обнаружении таких нарушений информация передается в Минобрнауки РТ.

Работа ведется в рамках национального проекта «Образование», который реализуется в стране по указу Президента России Владимира Путина.