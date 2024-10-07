Для школ и детсадов РТ ввели грант на проекты по сохранению языков и культуры

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В 2024 году школы и детские сады Татарстана смогут претендовать на гранты в размере 500 тысяч рублей. Они предназначены на реализацию проектов, направленных на сохранение и развитие языков, культур и традиций народов, проживающих в республике. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Сумма будет выплачиваться единовременно. Согласно документу, будет предоставляться до 100 грантов, 50 из которых предназначены для муниципальных школ, а вторая половина — для муниципальных детских садов.

Для получения гранта участники пройдут отбор, организованный Минобрнауки республики. Школы разделят на четыре группы по количеству учащихся и включат их в рейтинг по набранным баллам. По 10 победителей отберут среди образовательных организаций, в которых обучаются до 100 человек, 15 — до 500 человек, 18 — до 1000 учеников и 7 — более 1000. Среди детских садов 10 грантов получат организации с не более 50 воспитанниками, 20 — не более 200 и 20 — свыше 200.

Заявки будут оцениваться по нескольким критериям: создание условий для обучения на родном языке, изучения родных языков; по количеству проектов, реализованных соискателем с участием свыше 30% обучающихся; по уровню и разнообразию форм и жанров проектов, их привлекательности и возможности распространения на уровне других организаций в Татарстане. Также будут учитываться актуальность и социальная значимость проектов.