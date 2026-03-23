Для систематических нарушителей ККТ запретят аренду в ТЦ и онлайн-торговлю

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 23 марта рассмотрит проект изменений в закон о контрольно-кассовой технике (ККТ), направленный на усиление контроля за использованием онлайн-касс. Документ разработан Минфином РФ в рамках плана по обелению экономики, сообщает «Ъ».

Среди ключевых предложений – создание реестра систематических нарушителей, который будет вести Федеральная налоговая служба. Попадать в него будут те, кто целенаправленно уклоняется от применения онлайн-касс: после как минимум двух за год случаев привлечения к ответственности за отсутствие ККТ, либо если число привлечений за год составляет от 20% количества зарегистрированных касс (но не менее двух). Исключение из реестра возможно при отсутствии новых нарушений в течение трёх месяцев.

Нахождение в реестре будет налагать запреты на продажу товаров через интернет – при несоблюдении сайты нарушителей будут блокироваться во внесудебном порядке. Также систематические нарушители не смогут арендовать помещения в крупных торговых центрах площадью от 3 тыс. кв. м с минимум десятью арендаторами. На владельцев таких объектов возлагается обязанность проверять наличие у арендаторов зарегистрированной ККТ и отсутствие их в реестре, в противном случае договор аренды придётся расторгнуть.

Кроме того, планируется усилить контроль за учётом выручки, полученной при безналичных расчётах. Сейчас часть доходов может не фиксироваться на кассе и не декларироваться. По данным ЦБ за 2024 год, разрыв между объёмом выручки по безналичным расчётам и отражённой в чеках информацией составил почти 4,5 трлн рублей, причём около трети этой суммы не декларируется.

В связи с этим законопроект обязывает банки передавать в ФНС информацию о безналичных расчётах покупателей с ИП или юрлицами, а самим покупателям – кассовые чеки, получаемые от налоговой. В чеке должен отражаться идентификатор безналичной оплаты. В Минфине пояснили, что такой подход может обеспечить около 100 млрд рублей налоговых поступлений за три года.

Эксперты отмечают, что новые меры сделают практически невозможным сокрытие безналичной выручки и приведут к исчезновению теневых точек в крупных торговых объектах. Добросовестный бизнес получит более равные условия конкуренции. При этом, по мнению юристов, важно, чтобы критерии включения в реестр и порядок исключения из него работали аккуратно, иначе под давление могут попасть и обычные предприниматели. Специалисты также предлагают сделать реестр доступным для потребителей.