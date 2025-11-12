«Для семьи боец – всегда герой»: в Усадах покажут истории женщин тыла

В Лаишевском районе Татарстана запускают новый социальный фотопроект «Тихий тыл – громкая правда», посвященный женщинам, чьи мужья и сыновья служат в зоне специальной военной операции. Его цель – показать силу, стойкость и гордость тыла, который каждый день поддерживает своих героев, пояснили инициаторы проекта.

Участницы проекта смогут примерить кители своих близких, бережно сохранить в кадре их награды и рассказать собственные истории ожидания, надежды и опоры.

«Неважно, какое звание имеет военнослужащий – от рядового до генерала, дома его ждут одинаково сильно. И неважно, сколько у него наград – для семьи он всегда герой», – пояснили организаторы.

Новый фотопроект станет продолжением системной работы, которая уже несколько лет ведется на базе лицея «Инноватика» села Усады. Учреждение участвует в республиканской программе «Мы – семья. Мы – сообщество. Мы – служим» и развивает инициативы для поддержки семей участников СВО.

Ранее здесь был создан проект «Дети наших героев» – 28 портретов школьников, которые «оживают» на экранах смартфонов и рассказывают истории своих семей. В лицее также работает литературная гостиная «Чтение вслух для мам», а педагоги-психологи ежедневно оказывают помощь родителям и детям.

«Мы помогаем со всех сторон, своих не бросаем», – подчеркнула директор лицея Наталья Булатова.

Теперь в центре внимания – женщины. Проект открыт для жителей всего Лаишевского района. Подать заявку на участие и получить подробности можно по телефонам: 8-987-578-33-88 – Илья Сергеевич, 8-953-118-15-64 – Дарина Игоревна.