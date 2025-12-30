Семьям участников СВО из Челнов и Тукаевского района организовали кинопоказ и угощения

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах для детей из семей участников специальной военной операции провели очередной «Папин день». Ребят пригласили в кинотеатр на показ мультфильма, перед началом сеанса им вручили сладкие угощения и напитки.

В акции приняли участие около 300 детей военнослужащих. В кинотеатр пришли не только жители Челнов, но и семьи из Тукаевского района, поэтому для показа был выбран самый большой зал. Организаторы заранее подбирают фильмы, чтобы они были интересны как самым маленьким зрителям, так и подросткам.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Проект «Папин день» реализуется в Челнах с 2022 года. Изначально он был рассчитан только на семьи участников СВО, проживающие в Центральном районе, но со временем стал более масштабным. Его суть – подарить детям военнослужащих возможность провести время в теплой семейной атмосфере и получить положительные эмоции.

Родные бойцов говорят, что «Папин день» стал для них доброй традицией, которую особенно ждут дети.

«Настроение у нас отличное, хорошее. У детей тоже настроение отличное. Спасибо вам большое за такие мероприятия», – поблагодарила Светлана, жена военнослужащего.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Дети с удовольствием ходят, очень ждут, очень весело, и мы как родители тоже с удовольствием ходим в кинотеатр. Младшая очень счастлива, в восторге. Раньше всех просыпается, идет быстрее одеваться, чтобы прийти сюда», – рассказала Мария, жена военнослужащего.

«Сплочает нашу семью, времяпрепровождение с семьей – это очень классно. И мультики показывают разные, интересные фильмы, нам очень нравится», – поделилась Каролина, дочь военнослужащего.

«Я ждала очень долго, когда мы сюда придем, когда мы будем смотреть эффекты всякие», – отметила Амина, дочь военнослужащего.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

По словам инициатора проекта, мероприятие уже стало традиционным.

«Сегодня у нас уже вошло в традицию. Вы видите, регулярно мы проводим фильмы, мультфильмы показываем для детей. Это их, как они сами рассказывают, сближает, они чувствуют семейную атмосферу, когда все вместе», – рассказал Эдуард Фаттахов, инициатор проекта «Папин день».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Выбор фильмов – отдельная задача из-за разновозрастной аудитории.

«Детки разных возрастов, то есть это надо, чтобы фильм понравился как трехлетним деткам, так и постарше, то есть подросткам. К выбору фильма начинаем подходить уже за две, три, иногда четыре недели», – сообщила Альбина Набиева, директор кинотеатра «Синема Парк».

Следующий «Папин день» планируется провести в апреле.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.