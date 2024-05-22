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Для семей Казани организуют бесплатные консультации юриста и психолога
В Казани 24 мая пройдут бесплатные консультации юриста и психолога для семей. В Год семьи акцию организовал благотворительный фонд «Благие дела».
«Ждать на встречу будут по вопросам, касающимся кризисов в семейной жизни, подростковых кризисов, и по другим темам. Также правовую помощь окажет юрист для тех, кто находится в состоянии развода или столкнулся с ситуацией бытового насилия», – сообщили в пресс-службе фонда.
Встреча пройдет с 12.00 до 14.00 по адресу: Казань, ул. Рихарда Зорге, д.66Б, кабинет 1208. На консультацию необходимо записаться заранее по телефону 8(843)246-20-55.
Подробности можно узнать на сайте фонда.
22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.
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