Для семей бойцов СВО в Нижнекамске запустили мастерскую по созданию елочных игрушек

В Нижнекамске, на базе Центральной детской библиотеки «Апуш», открылась «Мастерская елочной игрушки» — это адресный проект для детей и подростков, чьи папы являются участниками специальной военной операции.

«Идея возникла с приближением Нового года, чтобы создать новогоднее, хорошее настроение ребятами их мамам. Запустить проект решили именно 18 ноября, потому что это день рождения российского Деда Мороза», — рассказала «Татар-информу» заведующая методическим отделом Централизованной библиотечной системы Нижнекамска Румия Сахабова.

По словам собеседницы агентства, мастерская — это такое место, где дети с мамами могут весело провести время в теплой уютной обстановке библиотеки. Всего запланировано пять таких встреч. Следующая — 25 ноября, еще три пройдут в декабре.

«Каждый раз мы предлагаем ребятам несколько мастер-классов, на которых они учатся делать елочные игрушки из разных материалов. Елочная игрушка — это ведь не только стеклянный шарик. Это может быть и рукавичка, сшитая из фетра. Или коробочка с конфеткой внутри. Или можно раскрасить красками спил дерева», — пояснила Румия Сахабова.

Библиотечная система Нижнекамска и Нижнекамского района очень активно поддерживает военнослужащих. Сельские библиотекари организуют встречи с участниками СВО, проводят ярмарки в поддержку бойцов, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, заготовки полуфабрикатов, лапшу, чак-чак, собирают гуманитарную помощь.

«Мы также решили поддержать, но здесь идет поддержка именно мам с детьми, чтобы они нашли такое место, где могут пообщаться друг с другом, сплотиться. И мне кажется, это полезный опыт, когда ребята своими руками учатся создавать какие-то красивые вещи», — поделилась размышлениями заведующая.

В следующую встречу, 25 ноября, ЦБС Нижнекамска предлагает ребятам посетить лабораторию опытов и фокусов, а потом раскрасить красками спил дерева. В декабре ребята будут учиться делать игрушку из бросового материала с использованием шишек, корицы и апельсинов. Также запланирована роспись имбирных пряников.

«Завершится мастерская 16 декабря, на которой вместе с ребятами мы будем создавать большую бумажную композицию из картона, бумаги и блесток — это будет целый еловый лес с домиками и избушками. Кульминацией станет новогодняя дискотека», — заключила Румия Сахабова.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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