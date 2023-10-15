Для семей бойцов СВО организовали мультпоказы в Набережных Челнах

Фото: администрация Центрального района Набережных Челнов

В Набережных Челнах продолжаются мероприятия по поддержке семей военнослужащих, участвующих в спецоперации. Сегодня более 300 ребят вместе с мамами и бабушками были приглашены в уютный зал кинотеатра для просмотра приключенческого мультфильма «Школа магических зверей. Тайна Подземелья». Перед показом ребят угостили сладостями и соком.

Глава Центрального района Эдуард Фаттахов совместно с предпринимателями города выступает организатором подобных мероприятий. Фаттахов поприветствовал семьи и детей и напомнил, что это как раз тот случай, когда горожане могут почувствовать единение и сплоченность — как одна большая семья.

«Работа с семьями военнослужащих является одной из наших приоритетных задач. На сегодняшний день в Центральном районе „мультпоходы“ для семей военнослужащих проводятся два раза в месяц. В планах — проводить показы еженедельно», — рассказал «Татар-информу» Эдуард Фаттахов.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Мамадышском районе реализовали новую инициативу по поддержке семей бойцов СВО.