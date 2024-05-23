Для сельских жителей Татарстана повышается доступность финансовых услуг

В Татарстане расширяются возможности получения финансовых услуг жителями сельских районов. Проживающие в малых населенных пунктах республики – там, где отсутствуют офисы банков или банкоматы, могут воспользоваться альтернативными форматами обслуживания.

К ним относятся мобильные офисы кредитных организаций. В настоящее время такие офисы обслуживают 120 сельских населенных пунктов Татарстана. Они представляют из себя специально оборудованный транспорт, который выезжает в районы по согласованному графику. В мобильных офисах граждане могут открыть вклад, перевести денежные средства и получить иные услуги, которые доступны в офисе банка.

«Важно, чтобы каждый житель Татарстана, даже из отдаленного сельского района, имел доступ к необходимым финансовым услугам», – отметил управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин. Он привел в пример сервис «наличные на кассе», когда при покупке в магазине или на автозаправке с банковской карты можно снять наличные.

Узнать, предоставляет ли предприятие эту услугу, можно по специальной наклейке на кассе, на экране терминала либо уточнив у кассира, уточнил Шарифуллин. По его данным, на начало текущего, 2024 года количество торговых точек в республике, предоставляющих услугу «наличные на кассе», выросло за год на 66% и составило более 1,4 тыс. Пятая часть из них расположена в сельской местности Татарстана.

В Нацбанке РТ добавляют, что получить платежные услуги можно и в отделениях почтовой связи. На начало 2024 года в сельской местности работало более 600 таких точек. В отделении жители могут получить или отправить денежный перевод, оплатить коммунальные услуги и услуги связи, штрафы. Кроме того, во многих таких точках можно воспользоваться и отдельными банковскими услугами, такими как открытие счета, вклада, оформление банковской карты, внесение либо снятие наличных.