Для сдачи ОГЭ по трем предметам девятиклассникам добавят дополнительные дни

Для сдачи ОГЭ по трем предметам девятиклассникам в этом году добавят дополнительные дни. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Подготовлены изменения в утвержденное ранее расписание государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов. В настоящее время документ проходит процедуру утверждения», — отметили в ведомстве.

Изменения связаны с проведением в два дня в основной период наиболее массовых экзаменов — по русскому языку, математике и обществознанию. Это позволит провести экзамены с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. При этом решение о проведении экзаменов в один или два дня регионы будут принимать самостоятельно, исходя из их организационных, кадровых и технологических ресурсов.

По новому проекту расписания в основной период ОГЭ планируется 19 и 20 мая провести экзамены по иностранным языкам, 23 и 24 мая — по математике, 27 и 28 мая — по обществознанию, 1 июня — по истории, физике, биологии и химии, 7 и 8 июня — по русскому языку, 15 июня — по биологии, информатике и ИКТ, географии и химии, 22 июня — по литературе, физике, информатике и ИКТ, географии.

Кроме того, с 4 июля по 9 июля предусмотрены резервные дни для сдачи ОГЭ по всем предметам.