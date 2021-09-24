Для самозанятых Татарстана пройдет мастер-класс по основам финансовой грамотности

Фонд поддержки предпринимательства РТ проведет в региональном Центре «Мой Бизнес» бесплатный мастер-класс «Финансы для самозанятых, или что важно уметь считать, когда начинаешь свое дело». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

В программе мастер-класса: налоги, личные финансы, юнит-экономика самозанятого. Что такое прибыль и точка безубыточности и зачем вообще все это нужно знать самозанятому? Особенности ценообразования самозанятого; риски, связанные с ведением деятельности самозанятого и общая стратегия управления рисками.

В качестве спикера выступит Гузель Гибадуллина — эксперт и спикер образовательных программ по финансам, методолог, а также аттестованный профессиональный главный бухгалтер, внутренний аудитор.

Мероприятие пройдет 30 сентября в 10.00 в Доме предпринимателя по адресу: г. Казань, ул. Петербургская, 28. Также будет доступна онлайн-трансляция. Для участия нужно быть зарегистрированным в качестве самозанятого и подать заявку по ссылке.

Мастер-классы для самозанятых проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».