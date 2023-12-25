«Для самореализации ремесленников»: Минниханов рассказал о целях реконструкции ЦУМа

Для того, чтобы сохранить и развивать декоративно-прикладное искусство, поддерживать умельцев, занимающихся ремеслами, руководство республики решило создать на базе ЦУМа в Казани Центр народных промыслов. Об этом на на итоговой пресс-конференции с представителями СМИ сказал Раис РТ Рустам Минниханов.

К руководителю республики обратилась умелица из Арского района Фарида Калимуллина — она отметила, что районы Татарстана издавна славились различными национальными ремеслами, однако с каждым годом число мастеров сокращается. Она обратилась к руководителю республики с просьбой сохранить культурное наследие татар и передать эти знания молодому поколению.

«Чтобы решить эту задачу, мы выкупили здание бывшего универмага. И там будут располагаться не только площадки для продажи, но и образовательные секции. Объект находится в самом центре Казани, на красивом месте. Мы готовы предоставить умельцам площадку для их самореализации», — сказал руководитель республики.

Он обещал, что руководство республики продолжит искать пути сохранения культурного наследия не только татар, но и других народов, проживающих в республике РТ.