Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Для садоводов Татарстана 6 марта пройдет горячая линия
Традиционную горячую линию по вопросам оформления в садоводческих товариществах земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости проведут 6 марта для татарстанских садоводов и дачников специалисты Росреестра и Роскадастра по РТ.
Единая горячая линия будет работать с 10.00 до 12.00. Звонки принимаются по телефону +7(843)255-25-71.
Специалисты ответят на вопросы, как воспользоваться дачной амнистией и как долго она будет еще действовать, можно ли по дачной амнистии оформить объекты общего имущества СНТ, в каких случаях садоводы могут бесплатно оформить в собственность земельные участки, нужно ли регистрировать теплицу, баню и другие постройки на даче, а также как перевести садовый дом в жилой и наоборот.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»