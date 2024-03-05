Для садоводов Татарстана 6 марта пройдет горячая линия

Традиционную горячую линию по вопросам оформления в садоводческих товариществах земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости проведут 6 марта для татарстанских садоводов и дачников специалисты Росреестра и Роскадастра по РТ.

Единая горячая линия будет работать с 10.00 до 12.00. Звонки принимаются по телефону +7(843)255-25-71.

Специалисты ответят на вопросы, как воспользоваться дачной амнистией и как долго она будет еще действовать, можно ли по дачной амнистии оформить объекты общего имущества СНТ, в каких случаях садоводы могут бесплатно оформить в собственность земельные участки, нужно ли регистрировать теплицу, баню и другие постройки на даче, а также как перевести садовый дом в жилой и наоборот.