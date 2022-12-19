Для российских студентов по поручению Путина разработают курс по преступлениям нацизма

Для студентов педагогики подготовят курс по освещению преступлений нацизма. Изучать его учащиеся будут в рамках обучения ведению классных часов, следует из поручения Президента Владимира Путина.

«Минобрнауки России, Минпросвещения России обеспечить… изучение лицами, обучающимися по основным профессиональным образовательным программам по направлениям подготовки и специальностям в области образования и педагогики, курса по освещению преступлений нацизма в XX – XXI веках в рамках обучения технологиям ведения классных часов», – говорится в поручении.

Ответственными за исполнение назначены глава Минобрнауки Валерий Фальков и глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Доклад о выполнении поручения необходимо предоставить до 30 июня 2023 года, далее – один раз в год, говорится в документе.