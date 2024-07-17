Для работы в больницах Татарстана прибыли студенты-медики из Беларуси и Кыргызстана

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи Республики Татарстан

В сквере Казанского государственного медицинского университета был объявлен старт Всероссийского студенческого медицинского отряда «Призвание», сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Принять участие в проекте приехали 57 ребят из студенческих отрядов Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Приморского края, Астраханской Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Волгоградской, Кемеровской, Самарской, Саратовской и Тюменской областей, а также Республики Беларусь и Республики Кыргызстан.

«Вы сделали свой выбор и проводите лето с пользой. Очень важная и нужная работа, чтобы погрузить ребят в профессию. Татарстан уже не первый год принимает активистов-участников медицинских отрядов из разных регионов. Рады, что проведение масштабного международного проекта традиционно проходит в республике и своего рода закрепилось уже за нами. В этом году на реализацию проектов по линии медицинских отрядов привлечено более 2,3 млн рублей. Это достойный показатель. Сегодня мы Вам говорим добро пожаловать в Республику Татарстан, здесь создаются все возможности для самореализации молодежи. Будем рады видеть каждого не только в рамках проектов, но и на постоянной основе. А от трудового семестра желаем получить максимум пользы, опыта и положительных эмоций», – обратилась к участникам первый заместитель министра по делам молодёжи Республики Татарстан Софья Галеева-Мустафина.

До конца августа участники Российских студенческих отрядов будут работать в качестве среднего медицинского персонала, санитаров, младшего медицинского персонала, уборщиков служебных и производственных помещений в медицинских учреждениях Лениногорского и Альметьевского районах – Лениногорской центральной районной больнице, Альметьевской центральной районной больнице, Альметьевской детской городской больнице с перинатальным центром, Альметьевской межрайонной многопрофильной больнице и Альметьевской городской поликлинике №3.

«На протяжении трех лет мы реализуем всероссийские медицинские трудовые проекты в Альметьевском и Лениногорском районах. Очень важно погрузить ребят в профессию, дать им практические навыки, которых часто не хватает в рамках учебной программы, показать «реальный мир» медицины. За полтора месяца студенты вливаются в профессию, многих ждут в больницах не только в следующем трудовом семестре, но и после окончания вуза. С прошлого года проект проходит с международным участием – мы принимаем ребят из Беларуси, а в этом году еще и из Кыргызстана. Это отличная возможность транслировать высокий уровень здравоохранения Татарстана не только на другие регионы, но и за рубеж», – рассказала депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, член правления Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Юлия Дрожжина.

Помимо работы в больницах студенты отправятся оказывать помощь жителям в отдаленных населенных пунктах, а также будут проводить профилактические и оздоровительные мероприятия с жителями республики.

«На сегодняшний день существует проблема того, что студенты медицинских ВУЗов не приходят работать в медицину, потому что после медицинских учебных практик у ребят останься негативное впечатление о работе в медучреждениях. Поэтому очень важно, как студентов встречают на предприятии, как вводят в основы специальности. Эту проблему помогают решить студенческие отряды, когда студенты, в том числе из других регионов, приезжают из года в год, учатся сами и учат друг друга. Сегодня мы видим, что ребята, приезжая на трудовой проект, впоследствии возвращаются в больницы после выпуска. Мы занимаемся развитием движения медицинских отрядов, чтобы погружать молодых людей в профессию, показывать им все процессы системы здравоохранения изнутри», – отметил директор ГБУ «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов» Василий Ислаев.

В рамках ВСМО «Призвание» для участников будут организованы творческий фестиваль, конкурс Мисс и Мистер «Призвание», спартакиада, образовательные мероприятия, волонтёрские акции и экскурсионные программы в г. Казань, а также в «Музей нефти под открытым небом» в с. Шугурово и интерактивный научно-познавательный центр «Альметрика» в г. Альметьевске.

«Для меня «Призвание» стало первым опытом участия в трудовом проекте такого масштаба. Каждый день я вновь убеждаюсь, что не ошиблась с выбором профессии. Студенческие отряды – это больше, чем обычная производственная практика, это начало будущей карьеры. Здесь, в реальной среде, я учусь не только теории, но и практическим навыкам, взаимодействию с пациентами и коллегами, чувствую на себе ответственность за здоровье людей. Это тот опыт, который не даст ни одна учебная аудитория», – рассказывает комиссар проекта Лилиана Мифтахова. Уже неделю девушка работает медицинским регистратором в поликлинике при Альметьевской ЦРБ.

Завершением открытия проекта стал круглый стол по развитию студенческих медицинских отрядов Республики Татарстан с участием члена комитета Государственной Думы по охране здоровья Юлии Дрожжиной, заместителя министра здравоохранения Республики Татарстан Ильдара Фатихова и ректора Казанского государственного медицинского университета, члена Госсовета Республики Татарстан Алексея Созинова. В рамках встречи участники обсудили вопросы реализации трудовых медицинских проектов в Татарстане и пути повышения имиджа студенческих отрядов среди студентов профильных учебных заведений. Также участники проекта из Беларуси и Кыргызстана выступили с докладами о деятельности медотрядов в их государствах и процессе подготовки к приезду на «Призвание».

Организатором проекта является Татарстанское региональное отделение Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» совместно с центральным штабом РСО при поддержке министерства здравоохранения РТ и министерства по делам молодежи РТ. Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина.

Справка:

Проект направлен на создание возможностей для самореализации молодёжи, что соответствует целям национального проекта «Образование».