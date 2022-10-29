Для проведения Географического диктанта в Татарстане откроется около 400 площадок

Географический диктант в Татарстане 30 октября пройдет на 397 площадках во всех муниципальных образованиях. Его участниками могут стать жители России и зарубежных стран независимо от возраста и образования, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В республике 391 площадка откроется в школах, четыре – в учреждениях среднего профессионального образования. Две площадки будут работать в вузах, – отметили в министерстве. – Диктант проводится для популяризации географических знаний и повышения интереса к изучению географии родной страны».

Диктант можно написать на любой площадке его проведения, а также в онлайн-режиме. Участие в мероприятии является добровольным и бесплатным.

Задания представляют собой 40 вопросов, разделенных на две части. Первая рассчитана на знание общеизвестных фактов по географии, вторая потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.

Ежегодную международную просветительскую акцию проводит Русское географическое общество по инициативе Президента России Владимира Путина с 2015 года. В этом году Географический диктант пройдет 30 октября в 12.00 по местному времени. Написать его в режиме онлайн можно с 14 часов 30 октября до этого же времени 10 ноября.