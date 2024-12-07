«Для противника мы – цель номер один»: медики батальона «Тимер» о буднях на СВО

Оказание первой помощи и спасение жизней раненых бойцов лежат на плечах военных врачей. Медики батальона «Тимер» рассказали корреспонденту «Татар-информа» о своих буднях, особенностях оказания помощи под пулями противника и последних желаниях раненых бойцов.





Атлант не только спасает жизни боевых товарищей, но и обучает новоприбывших навыкам оказания первой помощи

Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

«Главное – отсутствие паники и самоконтроль»

Командир медицинского взвода татарстанского батальона «Тимер» с позывным Атлант не только спасает жизни боевых товарищей, но и обучает новоприбывших навыкам оказания первой помощи. По его словам, главное на СВО – это уметь оказать помощь себе и помочь товарищам. Именно поэтому для новичков батальона «Тимер» ежедневно проводят занятия по тактической медицине. Все делается в совокупности с теми задачами, которые ставит командир подразделения, уточняет Атлант.

«Ежедневно доводим до полного автоматизма. Мозг не отключается, руки работают, руки делают, полностью все идет на автомате. Привыкаешь ко всем условиям. Главное – отсутствие паники и самоконтроль», – рассказывает медик.

Для новичков батальона «Тимер» ежедневно проводят занятия по тактической медицине Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В мирной жизни Атлант тоже был медицинским работником. Военный отмечает, что медицина на «гражданке» и медицина на поле боя различаются.

«Здесь отличается подход, отсутствует стандарт оказания медицинской помощи, который устанавливается в рамках гражданской медицины. Здесь ты применяешь весь опыт, знания – ту старую школу, которая была в нас вложена по оказанию медпомощи, применяешь дополнительные методы лечения, оказания помощи. Применяется военная медицинская хирургия», – рассказывает военный.

По его словам, в зоне спецоперации медпомощь бойцам оказывают не только военнослужащие, которые прошли подготовку и стали медиками. Большое количество врачей приезжают на линию боевого соприкосновения, чтобы помочь пострадавшим на поле боя.

Тагир рассказал, что старается поддерживать раненых и напоминать, что их очень ждут дома Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

Медик помогает всем: нет разделения на «чужой» и «свой»

Атлант отмечает, что для противника нет разницы, в кого стрелять, – медик ты или обычный солдат. Враг бьет по всем.

«Для противника мы находимся в первоочередности по группе риска, огневое воздействие идет самое первое. Они нацелены, чтобы уничтожить либо остановить эвакуацию. То есть медики здесь – это люди, которые для противника цель номер один», – рассказывает командир медицинского взвода.

На вопрос о том, как медик готовится к ситуации, когда идет помогать раненому, а противник уже нацелился на него, Атлант ответил кратко: «Просто идешь и делаешь свое дело».

«Нет таких понятий „не делать” и „не оказать помощь”. Ты поставлен на эту задачу, ты здесь для этой цели. У тебя нет другого выбора. Выбор не стоит перед тем, оказать или не оказать помощь. Рискуя своей жизнью, идешь и оказываешь помощь, дальше уже эвакуация», – отмечает он.

Даже учитывая тот факт, что у противника отсутствует мораль, бойцы батальона «Тимер» оказывают помощь всем, кто в этом нуждается.

«Если у противника цель в том, чтобы уничтожить медика, у нас такого нет. Медики оказывают помощь и противнику: нет разделения на „чужой” и „свой”», – делится он.

Иногда медик на поле боя выполняет не только медицинские функции, но и служит источником психологической поддержки. Как отмечает Атлант, многие раненые испытывают сильный страх перед одиночеством и их последняя просьба часто заключается в том, чтобы кто-то держал их за руку.

«Главное – объяснить раненому, что все будет хорошо. Тихим, ровным голосом, не накручивая панику. Он видит твои уверенные действия, и паника просто исчезает – он успокаивается», – рассказывает Атлант.

Санитар отделения сбора и эвакуации раненых Тагир рассказал, что старается поддерживать раненых и напоминать, что их очень ждут дома.

«Кто бы сюда ни приходил, кем бы они ни были – это люди, которым нужно помогать, отдавать им все. Потому что они – Герои, они идут туда. И ты тоже идешь с ними наравне. Говорю раненым самые добрые и ласковые слова. Напоминаю о семье, доме, о том, что в них нуждаются. Это помогает нашим солдатам получать энергию», – поделился он

Кошмар: «Пытаешься сдерживаться, но порой не получается. Вчера похоронили друга, с которым были с 2022 года» Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

«Тяжело сообщать о гибели сослуживцев, не пропуская через себя»

Тема потери боевых товарищей, наверное, откликается в сердце каждого, кто находится в зоне СВО. Порой, признаются военные, не получается сдерживать слезы и эмоции от увиденного.

«Пытаешься сдерживаться, но порой не получается. Вчера похоронили друга, с которым были с 2022 года. Мы его тело вытащили. Он уехал в Ростов, а я – в отпуск. Вот вчера и захоронили», – поделился военный с позывным Кошмар.

О гибели бойцов стараются доложить лично, избегая текста на «сухой бумаге».

«Из уважения к людям, которые отдали самое дорогое, – сыновей, братьев, отцов – лучше самому пообщаться с ними. Это очень тяжело, не многие сразу понимают. И проклятия неслись с того провода: „Почему ты жив, а мой сын нет?” Это все через себя пропускаешь и проецируешь на себя», – поделился замполит батальона Уокер.

Уокер: «Из уважения к людям, которые отдали самое дорогое, – сыновей, братьев, отцов – лучше самому пообщаться с ними» Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

На вопрос корреспондента о том, что чувствует медик, когда на его руках умирает человек, Атлант ответил коротко: «Боль. Только боль». К счастью, в его практике не было трагических случаев. По словам медика, все пострадавшие экстренно получили необходимую помощь и были эвакуированы.

За оказание помощи сослуживцам Атланта неоднократно награждали. В его послужном списке орден «За заслуги перед Республикой Татарстан», орден Мужества, медаль Жукова, а также медаль «За спасение погибавших».

Атлант отмечает, что быть медиком на СВО – это большая честь. Он уверен, что спецоперация закончится только победой Вооруженных Сил России.