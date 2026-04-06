Для промпарков РТ возобновят займы на строительство производственных корпусов

В Татарстане для повышения эффективности работы промышленных парков в этом году возобновят механизм предоставления займов для строительства производственных корпусов. Об этом сообщил в Госсовете РТ первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин.

«Промышленные парки являются ключевым инструментом качественного роста малого и среднего предпринимательства, базой для создания экспортеров и в целом территориального и экономического развития районов», – сказал он на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

Для эффективного развития территорий промышленных парков разработан комплекс федеральных и региональных мер поддержки, подчеркнул Пелевин.