Для профориентации детей-инвалидов в Татарстане открыли швейные и гончарные мастерские

Ежегодно в Татарстане около 5 тыс. детей в возрасте до трех лет с ограниченными возможностями получают раннюю помощь. В республике этому направлению уделяется особое внимание. Об этом сообщила сегодня на брифинге в Кабинете министров РТ министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В прошлом году был создан ресурсный центр по оказанию услуг ранней помощи детям и их семьям на базе реабилитационного центра «Апрель» в Казани. Там открыто методическое отделение, обучаем мам и пап ребят основам ухода», — рассказала она.

В центре «Апрель» работают отделение ранней помощи и отделение дневного пребывания для детей с ментальными нарушениями. В этом году аналогичные отделения открыты на базе центров реабилитации для детей и подростков в Елабуге, Зеленодольске и Набережных Челнах.

«Сегодня мы ведём историю, связанную с профориентацией ребят, вместе с их родителями. Это не просто ознакомление с миром профессий, но, прежде всего, определение склонностей ребёнка исходя из его состояния здоровья, чтобы выбор профессии был разумным и осознанным», — подчеркнула Зарипова.

По ее словам, в реабилитационных центрах созданы различные мастерские — швейные, гончарные, работы по дереву. Они помогают ребятам сделать свой профессиональный выбор, а в будущем, возможно, стать самозанятыми.

В этом году в реабилитационных центрах для детей более 4,2 тыс. семей были обучены навыкам ухода. В Год семьи в России во всех центрах реабилитации республики проводятся открытые семейные и родительские дни.

«В последний вторник каждого месяца на базе реабилитационного центра проходят консультации для родителей. Есть возможность посмотреть, какой прогресс был сделан за последний месяц, над чем ещё нужно работать», — заметила Зарипова.

Благодаря проекту уже более 2,5 тыс. родителей детей с ограниченными возможностями из Татарстана получили консультации по различным вопросам.