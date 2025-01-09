Для профилактики африканской чумы свиней в РТ увеличат отстрел диких кабанов

Для профилактики африканской чумы свиней в этом году в Татарстане увеличат отстрел диких кабанов. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Основными распространителями африканской чумы свиней являются кабаны. Но отмечаем резкое снижение их отстрела. Это общая проблема, мы этим вопросом занимаемся. В 2022 году отстреляно 3499 диких кабанов, в 2023 году – 2410, в 2024 году – 1258 голов», – рассказал он.

Хисамутдинов подчеркнул, что Татарстан по африканской чуме свиней благополучен уже два года. Однако в прошлом году очаги этого заболевания выявлялись в соседних регионах. В частности, в Кировской и Саратовской областях было зафиксировано по три очага, в Оренбургской области – семь, а также по одному – в Нижегородской, Пензенской, Ульяновской областях и Марий Эл.

Начальник управления отметил, что на сегодня эпизоотическая ситуация по особо опасным и карантинным заболеваниям животных на территории Татарстана относительно благополучная. «Очагов особо опасных инфекций допущено не было», – заключил он.