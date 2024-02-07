В Татарстане отстреляно 2,5 тыс. кабанов для профилактики АЧС свиней

Для профилактики распространения африканской чумы свиней (АЧС) за прошлый год в Татарстане было добыто около 2,5 тыс. кабанов. Кроме того, для профилактики бешенства численность лисиц снижена до 5,3 тыс. Такие данные привел сегодня на итоговой коллегии Госкомитета РТ по биоресурсам в Казани председатель ведомства Фёдор Батков.

«Большое значение уделяется борьбе с заболеваниями. Серьезнейшие вызовы приносит нам распространение АЧС. По периметру границ республики и вокруг свинокомплексов созданы и функционируют буферные зоны. На протяжении ряда последних лет мы активно снижали численность кабана, а в 2023 году в республике их добыто порядка 2,5 тыс.», — сообщил он.

По данным спикера, благодаря предпринятым профилактическим мерам в республике за прошлый год не было случаев заболеваний АЧС. Однако риски заноса африканской чумы свиней из других регионов ещё остаются, в том числе из-за посевов кукурузы и подсолнечника, которые привлекают кабанов. В некоторых хозяйствах эти культуры остаются неубранными вплоть до зимы. Фёдор Батков на коллегии обратил внимание Минсельхоза РТ на необходимость своевременной уборки урожая.

Кроме того, Госкомитет РТ по биоресурсам и охотпользователи проводят постоянную работу, направленную на профилактику бешенства. Ежегодно в охотугодьях республики выкладывается до 2 млн доз вакцины против бешенства. В настоящее время численность лисиц в республике снижена до 5,3 тыс. особей. В результате профилактических мероприятий за последние два года не было зафиксировано ни одного случая заболевания бешенством среди диких животных, заметил Батков. Для сравнения, в 2015 году было отмечено 145 таких случаев.

Между тем татарстанцы периодически сообщают в комитет о появлениях лисиц в разных населенных пунктах. Диких животных привлекают несанкционированные свалки и открытые контейнерные площадки, пояснил председатель Госкомитета РТ по биоресурсам. Он отметил необходимость проведения мероприятий по благоустройству мусорных площадок и ликвидации стихийных свалок в городах и районах республики.