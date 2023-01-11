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Общество
11 января 2023  02:22

Для предпринимателей Татарстана проведут день открытых дверей в Роспотребнадзоре РТ

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18 января Управление Роспотребнадзора по РТ проведет день открытых дверей для предпринимателей.

В Казани примем жителей будет вестись с 14.00 до 16.00 по адресам: ул.Большая Красная, 30 и ул.Сеченова, 13а. Чтобы получить помощь сотрудников управления, необходимо предварительно записаться по телефону: +7(843)222-84-28 и озвучить интересующий вопрос.

Для получения консультаций в районах республики предварительная запись проводится по номерам телефонов территориальных отделов управления, сообщает пресс-служба ведомства.

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