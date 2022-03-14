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Ру Тат
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Экономика
14 марта 2022  12:28

Для предпринимателей Челнов проведут серию антикризисных мероприятий

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Бизнесменов Набережных Челнов с 16 по 18 марта приглашают на серию мероприятий по поддержке бизнеса. Встречи пройдут на площадке Выставочного центра «Экспо-Кама».

16 марта в 13:00 для предпринимателей города организуют «Открытый диалог», где участники обсудят проблемы бизнеса в условиях новой кризисной реальности. 

17 марта в 11:00 на полях форума состоится конференция «Юридические лайфхаки, которые спасут бизнес». 18 марта в 11:00 часов стартует круглый стол на тему: «Организация функционирования банковской системы в условиях санкций».

Среди спикеров и выступающих заявлены представители ВТБ, Сбербанка, Промсвязь банка, Газпромбанка и Автоградбанка.

#поддержка предприятий
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