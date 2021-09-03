Для повышения лесистости в Татарстане высадят овражно-балочные насаждения на 2,5 тыс. га

Татарстан относится к малолесному субъекту России, где общая площадь лесов составляет 17,5%, или 1,2 млн га. Для повышения лесистости в республике ежегодно высаживаются овражно-балочные насаждения. Об этом сообщил сегодня журналистам в Лубянском лесотехническом колледже первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

«Ввиду малолесности территорий мы, безусловно, нацелены на усиление работы по лесовосстановлению. Для этого ежегодно создаем на землях иных категорий – в оврагах, балках, а также землях, вышедших из сельхозпользования, овражно-балочные насаждения на площади 2-2,5 тыс. га», – сказал он.

Спикер пояснил: чтобы увеличить хотя бы на один процент лесистость региона, необходимо посадить порядка 67 тыс. га, а это очень большая цифра. По различным оценкам, на территории республики кроме федеральных земель лесного фонда произрастает от 145 до 160 тыс. га лесных насаждений, «по которым еще предстоит работа по проведению инвентаризации».

«Это придорожные полосы, насаждения вдоль берегов малых рек. Если их прибавить к землям лесного фонда, то суммарная лесистость в регионе получается в районе 20%», – отметил Ильгизар Зарипов.