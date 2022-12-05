Для получения визы в Литву россиян заставят заполнять опросники по Украине

Россияне и белорусы, планирующие получить литовскую визу либо ВНЖ, начнут заполнять опросники по событиям на Украине. От ответа претендента будет зависеть, пустят его в страну или нет, сообщает Департамент миграции при МВД Литвы.

«Гражданам России и Белоруссии, желающим получить вид на жительство в Литве или национальные визы, обязательно заполнить специальный опросник, а представленная в нем информация будет иметь решающее значение при принятии решений о пребывании таких лиц в стране», — цитирует ведомство РИА Новости.

Отвечать на подобные вопросы должны все граждане России и Белоруссии старше 18 лет. Если же опросник останется незаполненным либо в нем пропустят некоторые вопросы, их заявки на визу или вид на жительство не будут обрабатываться. Помимо отношения к событиям на Украине, претенденты расскажут о своем образовании, местах работы, службе в ВС, а также деловых связях и других фактах.

«Если выяснится, что предоставленные иностранцем данные ложны или иная важная информация была утаена, это станет основанием немедленно аннулировать ранее выданный такому лицу документ», — говорится в сообщении.