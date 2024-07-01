Для поликлиники в ЖК «Салават Купере» приобретут томограф и 3 рентген-аппарата

Новая поликлиника в казанском ЖК «Салават Купере», которую планируют сдать в 2024 году, будет обслуживать до 60 тыс. человек. Она в том числе будет оснащена компьютерным томографом и тремя рентгеновскими аппаратами, рассказал на деловом понедельнике в мэрии начальник Управления здравоохранения столицы РТ Владимир Филатов.

«В структуру медучреждения войдут поликлиники для взрослых и детей, женская консультация, травматологический пункт, филиал станции скорой и неотложной медицинской помощи на пять бригад», — пояснил докладчик.

В рамках оснащения поликлиники медицинским оборудованием планируется приобрести флюорограф, маммограф, физиотерапевтическое оборудование, аппараты ЭКГ, оборудование для нейрофизиологических исследований и многое другое.

На строительство поликлиники площадью 12 тыс. кв. метров в 2024 году потратят 621,8 млн рублей. В 2023 году на это уже было потрачено 190,9 млн.