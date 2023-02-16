«Для полевых условий»: нижнекамские волонтеры делают сухой армейский душ для бойцов

В Нижнекамске волонтеры начали делать сухой армейский душ для бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине. Средство гигиены необходимо для сложных полевых условий, в которых нет возможности помыться.

В России всего несколько регионов начали изготавливать сухой душ для мобилизованных. Нижнекамские волонтеры оказались первыми в Татарстане, заинтересовавшимися этой технологией.

«В одной из волонтерских групп увидела технологию крымчан, которые провели опыт и нашли аналог импортного материала. В России этот материал <…> используется как укрывной материал, это геотекстиль, то есть дорнит», — рассказала волонтер Елена Кузнецова.

Дорнит волонтеры заказывают оптом, большими рулонами, а затем нарезают на небольшие куски (такого хватит бойцу, чтобы один раз помыть все тело).

Затем материал пропитывается специальным гелем. Это гипоаллергенный гель, который применяется для ухода за лежачими больными без использования воды.

Потом волонтеры сворачивают получившуюся губку и помещают ее в герметичный пакет вместе с небольшим полотенцем, ватными палочками и инструкцией.

Сухой душ компактен и удобен, пользоваться им в полевых условиях легко — потребуется только вылить небольшое количество воды на губку и вспенить. Образовавшейся пеной солдат сможет помыть себя. Смывать ее не нужно — достаточно протереть кожу тканью.

Гель и дорнит волонтеры закупают на пожертвования горожан. Несколько коробок сухого душа уже отправлены в госпиталь, где лежат раненые военные. Новую партию волонтеры делают для военнослужащих, которые находятся на передовой.

Видео: Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов, «Новости НТР».