Для полевой кухни в Лисичанск из Челнов отправлено 20 тонн гумпомощи

Сегодня из Набережных Челнов отправили очередной транш для полевой кухни, которая обеспечивает горячим питанием жителей города Лисичанска и близлежащих территорий. В отправке по традиции принял участие мэр Автограда Наиль Магдеев. Видео и фото опубликованы в Telegram-канале городской администрации.

Градоначальник поблагодарил всех, кто принимает непосредственное участие в формировании груза, его отправке.

«Это люди, которые неравнодушные к чужой беде, трагедии. Мы находили, находим и будем всегда находить такие возможности, чтобы поддерживать наших россиян, которые находятся в сложной жизненной ситуации, считаем это делом чести, совести, богоугодным делом», — прокомментировал он.

Общий объем гумпомощи составил 20 тонн. Он обошелся на сумму более 5 млн рублей. В отправку вошли тушенка (говядина-халяль), гречневая и перловая крупы и другие продукты питания.

Индивидуальным предпринимателем Валерием Савочкиным приобретены две полевые кухни — они необходимы для поддержания работы команды челнинских поваров.

Также в составе гуманитарного груза отправляются маскировочные сети, колеса для спецтехники, бензопилы, окопные свечи, медикаменты, одежда для взрослых и детей.

«Точку знаете, где выгружаться, Рустам (волонтер и предприниматель Рустам Гатин — прим. Т-и), наверное, сказал?» — напутствовал Магдеев водителей.

Транспорт, который отвезет данный груз в город Лисичанск, предоставлен Михаилом Левашовым.

Сегодня количество приготовленных порций приближается к 3 млн.

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