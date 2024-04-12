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Для полевой кухни в Лисичанск из Челнов отправлено 20 тонн гумпомощи
Сегодня из Набережных Челнов отправили очередной транш для полевой кухни, которая обеспечивает горячим питанием жителей города Лисичанска и близлежащих территорий. В отправке по традиции принял участие мэр Автограда Наиль Магдеев. Видео и фото опубликованы в Telegram-канале городской администрации.
Градоначальник поблагодарил всех, кто принимает непосредственное участие в формировании груза, его отправке.
«Это люди, которые неравнодушные к чужой беде, трагедии. Мы находили, находим и будем всегда находить такие возможности, чтобы поддерживать наших россиян, которые находятся в сложной жизненной ситуации, считаем это делом чести, совести, богоугодным делом», — прокомментировал он.
Общий объем гумпомощи составил 20 тонн. Он обошелся на сумму более 5 млн рублей. В отправку вошли тушенка (говядина-халяль), гречневая и перловая крупы и другие продукты питания.
Индивидуальным предпринимателем Валерием Савочкиным приобретены две полевые кухни — они необходимы для поддержания работы команды челнинских поваров.
Также в составе гуманитарного груза отправляются маскировочные сети, колеса для спецтехники, бензопилы, окопные свечи, медикаменты, одежда для взрослых и детей.
«Точку знаете, где выгружаться, Рустам (волонтер и предприниматель Рустам Гатин — прим. Т-и), наверное, сказал?» — напутствовал Магдеев водителей.
Транспорт, который отвезет данный груз в город Лисичанск, предоставлен Михаилом Левашовым.
Сегодня количество приготовленных порций приближается к 3 млн.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото, видео: Telegram-канал городской администрации, Управление информационной политики и по связям с общественностью.
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