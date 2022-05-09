Для полевой кухни в Елабуге приготовили более 100 кг гречки с мясом

Глава Елабужского района Рустем Нуриев 9 мая принял участие в «Бессмертном полке», возложении цветов у Вечного огня, поприветствовал участников Парада и угостился солдатской кашей за столом с ветеранами.

«Для всех желающих угоститься полевой кухней было приготовлено 130 килограммов гречневой каши с мясом. Было очень вкусно. Угощение готовили детские сады города и школа № 2», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь администрации Екатерина Сайбель.

Акция «Бессмертный полк» проходит в Елабужском районе в 15-й раз. На этот раз торжественное шествие с портретами ветеранов и участников войны прошло от городского дворца культуры по проспекту Нефтяников до стадиона «Молодежный».

Жители по традиции отдали дань уважения своим родным и близким, всем тем, кто ковал для победу в те тяжелые военные годы. Более 12 тыс. елабужан ушли на фронт, 7 тыс. остались на полях сражений. За доблесть и мужество в боях 15 жителей района удостоены звания Героя Советского Союза и Кавалера Орденов боевой славы. 3158 человек были награждены боевыми орденами.

«В этот день мы выражаем искреннюю благодарность тем, кто отстаивал свободу и независимость нашей страны, и глубоко скорбим о погибших. Мы глубоко признательны всем, кто воевал на полях сражений, кто спасал и лечил раненых, выращивал хлеб и обеспечивал продуктами фронт и тыл. Для многих поколений — это пример мужества и патриотизма, самоотверженности, стойкости и силы духа. Мы помним великий подвиг нашего народа, чтим его и никогда не забудем. Пусть над нами всегда будет мирное небо, а в каждом доме — счастье, и благополучие! С праздником! С Днем Победы!» — поздравил всех горожан глава района.