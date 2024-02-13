Для полевой кухни Рустама Гатина в Лисичанске направлено 400 тонн продуктов

Объем шефской и гуманитарной помощи, направленной из Набережных Челнов в зону специальной военной операции и в город Лисичанск, на сегодня превысил 700 тонн. Для обеспечения работы полевой кухни в Лисичанске волонтера Рустама Гатина за полтора года направлено около 400 тонн продуктов на сумму почти 85 млн рублей. Об этом на итоговой сессии Горсовета доложил мэр города Наиль Магдеев.

«В эту работу включились все предприятия, депутатский корпус, молодежные и общественные организации и волонтеры. Специальная военная операция сплотила жителей нашего города, еще раз подтвердила, что Набережные Челны — это город неравнодушных и активных людей с особой энергетикой. Хочу поблагодарить всех и каждого за оказанную помощь. Она обязательно будет продолжена. Челны своих не бросают!» — отметил Магдеев.

В городе организована системная работа по оказанию всесторонней помощи военнослужащим и их семьям, в том числе по бесплатному двухразовому горячему питанию детей военнослужащих, посещению детских садов, транспортному и продовольственному обеспечению, организации досуга, отдыха и оздоровления.

«Мной принято решение о единовременной выплате по 100 тыс. руб. на каждого новорожденного ребенка военнослужащего, находящегося в зоне СВО. На сегодня в семьях наших воинов родилось 43 ребенка: 20 мальчиков и 23 девочки», — поделился Наиль Магдеев под аплодисменты зала.

Также мэр рассказал, что регулярно встречается с военнослужащими, прибывшими в краткосрочный отпуск. Просьбы и обращения бойцов берутся в работу для исполнения. Всего проведено 18 таких встреч.

«Мы гордимся нашими воинами. К сожалению, среди наших земляков есть и погибшие... Их имена навечно внесены на стену у мемориала „Родина-мать“ у Вечного огня. Прошу почтить память погибших в ходе СВО минутой молчания», — предложил мэр.

Президиум и присутствующие в зале почтили минутой молчания память бойцов спецоперации.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.