Для поезда Нижний Новгород – Казань вводится остановка на станции Перевозская

Пригородный поезд cообщением Нижний Новгород – Казань с 18 ноября начнет останавливаться на станции Перевозская в Нижегородской области, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Предусмотрены остановки на станциях Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зеленый Дол», – говорится в сообщении.

Из Нижнего Новгорода поезд №6735/6740 отправляется ежедневно в 5.10 и прибывает в Казань в 11.30.