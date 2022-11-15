news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
15 ноября 2022  20:30

Для поезда Нижний Новгород – Казань вводится остановка на станции Перевозская

news_top_970_100

Пригородный поезд cообщением Нижний Новгород – Казань с 18 ноября начнет останавливаться на станции Перевозская в Нижегородской области, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Предусмотрены остановки на станциях Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зеленый Дол», – говорится в сообщении.

Из Нижнего Новгорода поезд №6735/6740 отправляется ежедневно в 5.10 и прибывает в Казань в 11.30.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100