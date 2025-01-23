Для поезда Нижнекамск — Ижевск вводится остановка на станции Тойма в Татарстане

Для пригородного поезда сообщением Нижнекамск — Ижевск вводится остановка для посадки и высадки пассажиров на станции Тойма в Менделеевском районе РТ. Ранее здесь была только техническая стоянка, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Пригородный поезд №6757/6758 будет совершать посадку и высадку пассажиров на станции Тойма с 27 января. Время проследования по данной станции 18.35–18.40», — говорится в сообщении.

Из-за ограниченной длины пассажирской платформы попасть в поезд и выйти из него пассажиры смогут только из первого вагона, уточнили в пресс-службе.