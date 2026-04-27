Общество 27 апреля 2026 13:08

Для поезда Казань – Кукмор ввели остановку на станции Бирюли

Для пригородного поезда сообщением Казань – Кукмор ввели остановку на станции Бирюли, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Для улучшения качества обслуживания пассажиров с 27 апреля поезд № 6436 будет останавливаться для посадки и высадки пассажиров на станции Бирюли», – говорится в сообщении.

До станции Высокая Гора электричка следует по действующему расписанию. На станции Бирюли поезд будет в 15.50 – 15.51, на станции Куркачи – в 16.01 – 16.02. Далее он вновь следует по действующему расписанию.

Ранее, с 17 апреля, поезд начал останавливаться на остановочном пункте Братьев Комаровых.

#пригородный поезд #расписание электричек
В топе
В акции «Я говорю по-татарски» назвали министерства, которые реже всего используют татарский язык

26 апреля 2026
«Единая Россия» отправила в ЛНР 37-ю гуманитарную колонну весом 165 тонн

26 апреля 2026
Новости партнеров