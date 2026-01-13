news_header_top
Общество 13 января 2026 20:59

Для поезда Казань – Йошкар-Ола введена остановка на станции Помары
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Для пригородного поезда №6385 Казань – Йошкар-Ола введена остановка для посадки и высадки пассажиров на станции Помары. Ранее здесь была техническая стоянка, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Станция расположена в Республике Марий Эл, между станцией Гари и остановочным пунктом Яльчинский», – говорится в сообщении.

Поезд отправляется из Казани в 8.20 и прибывает в Йошкар-Олу в 11.06. Остановка на станции Помары предусмотрена с 9.19 до 9.23.

